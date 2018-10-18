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بالفيديو .. تمساح عملاق "أليغاتور" يزور ملعبا للغولف!

الرياضة

بالفيديو .. تمساح عملاق
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شاهد زوار دورة للغولف على ملعب "Buffalo Creek Golf Course" في الولايات المتحدة الأمريكية، تمساحا طوله 5 أمتار ويدعى "Chubbs"، وقد قرر التنزه قليلا في الحقل.

ويظهر التمساح البالغ طوله 5 أمتار في مقطع فيديو صوره أحد الزوار، وهو يتنزه في الملعب قبل أن يستلقي على العشب على بعد أمتار من إحدى الحفر.

وسبق لهذا التمساح العملاق "أليغاتور" أن ظهر في هذا الملعب، قبل سنتين، وحينها اختصر الطريق عبره.

ويقدر عدد التماسيح الأمريكية (ميسيسيبي) بنحو مليون، ويبلغ طول التمساح الواحد وسطيا نحو 3.5 متر، ​​ويزن حوالي 200 كجم.

المصدر: "eurosport.ru" 

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