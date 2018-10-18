بولت يرفض عرضا لاحتراف كرة القدم في مالطا

أكد وكيل أعمال أسطورة ألعاب القوى المعتزل، العداء الجامايكي يوسين بولت، بأنه رفض عرضا للعب مع فريق فاليتا بطل دوري كرة القدم في مالطا لمدة عامين.

وقال ريكي سيمز لشبكة (ئي.إس.بي.إن) إن: "يوسين لم يرغب في قبول فرصة اللعب في مالطا. هناك اهتمام كبير بلعب يوسين لكرة القدم. نتلقى عروضا مشابهة".

وكان فريق فاليتا يأمل في ضم العداء الجامايكي، الفائز بثماني ميداليات ذهبية أولمبية في سباقات المسافات القصيرة، في الوقت المناسب للمشاركة معه في مباراة كأس السوبر المحلية ضد بالزان الشهر المقبل، لكن وكيل بولت أكد رفضه لهذا العرض.

ويأمل يوسين بولت (32 عاما) في إبرام عقد احترافي مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، ليشارك معه في الدوري المحلي للموسم الجديد (2018-2019)، الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

وخاض العداء الجامايكي مباراة ودية مع فريق سنترال كوست مارينرز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وسجل هدفين له.

بينما أكد مدرب مارينرز، مايك مولفي، اليوم الخميس أن بولت لا يشترك في عملية المفاوضات.

المصدر: "رويترز"