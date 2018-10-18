موعد وتوقيت قرعة كأس ملك إسبانيا

يقيم الاتحاد الإسباني لكرة القدم غدا الجمعة، قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، البطولة التي يحمل نادي برشلونة لقبها، كما أنه الأكثر تتويجا بها عبر التاريخ بـ 30 لقبا.

وستسحب القرعة في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت إسبانيا، الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه البارسا في دور الـ32، واحدا من أندية: سانت أندرو، راسينغ سانتاندير، فيلانوفينسي، ميليلا، كلاتشرال ليونيسا، وإيبرو، وهي ذات الفرق التي قد يلاقيها ريال مدريد.

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واستقر الاتحاد الإسباني هذا الأسبوع على موعد إقامة المباراة النهائية للبطولة، وحدد لها الـ25 من شهر مايو المقبل، وستقام على أرضية ملعب "ميتروبوليتانو"، معقل نادي أتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات