كوتينيو يقنع إدارة برشلونة بالتعاقد مع مهاجم ليفربول

يبدو أن نادي برشلونة قد بات مقتنعا أكثر من أي وقت مضى، بأنه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد، بعدما تراجع مستوى هداف الفريق، الأوروغوياني لويس سواريز.

ووفقا لبرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسباني، فإن اختيار الفريق الكتالوني وقع على البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، مهاجم نادي ليفربول، وذلك بترشيح من مواطنه فيليب كوتينيو، لاعب "الريدز" السابق، وبرشلونة الحالي.

ويتردد أن إدارة برشلونة متحيزة إلى فيرمينيو نظرا لجهده الوفير وقدراته على الضغط الهجومي، وسرعة التحول من الدفاع للهجوم، فضلا عن التوقعات بانسجامه سريعا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولا يقتصر دور فيرمينيو على تسجيل الكثير من الأهداف مثل سواريز، لكن طريقة لعبة ستناسب ميسي، وكوتينيو، وعثمان ديمبلي.

وبدأ النادي الكتالوني بالفعل في خطوات ضم فيرمينيو، لكن لن يكون ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المصدر: وكالات