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رئيس منظمة (UFC) يقرر مصير حبيب نورمحمدوف

الرياضة

رئيس منظمة (UFC) يقرر مصير حبيب نورمحمدوف
Reuters
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أعلن رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف سيستمر في خوض النزالات تحت رعاية المنظمة.

ونقل موقع (تي ام زي - TMZ) عن دانا وايت، قوله: "كل شيء عندنا على ما يرام. نحن على علاقة جيدة مع حبيب. لا أعرف من سيكون خصمه القادم، لم نتحدث عن هذا الأمر حتى الآن. دعونا نترك الرجل يتمتع بالنصر، ومن ثم نحل هذا السؤال. حبيب باق في (UFC). ولا أعرف حتى الآن ما الذي سيحدث لتوخوغوف".

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يذكر أن نزال المقاتل الروسي زوبايرا توخوغوف، الذي يدخل ضمن فريق حبيب، ضد أرتيوم لوبوف، ألغي بسبب مشاركته في مشاجرة جماعية بعد النزال الذي جمع الإيرلندي كونور مكغريغور وحبيب، ضمن دورة (UFC 229).

وأعلن وايت في وقت سابق أن جميع المشاركين في المشاجرة سيستبعدون من منظمة (UFC)، لكن حبيب نورمحمدوف وقف إلى جانب مواطنه زوبايرا توخوغوف، قائلا بأنه سينهي عقده مع (UFC) إذا استبعد مواطنه.

المصدر: "sportbox"

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