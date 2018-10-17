شاهد.. ماكغريغور يحرج نفسه أمام لاعبي كرة القدم الأمريكية

أصبح المقاتل الإيرلندي كونور مكغريغور ربما صاحب أسوأ رمية في تاريخ كرة القدم الأمريكية، وذلك خلال حضوره لمباراة جمعت فريقي "دالاس كاوبويز" و"جاكسونفيل جاغوارز" (40-7) نقطة.

ورافق مالك فريق "دالاس كاوبويز"، جيري جونز المقاتل الإيرلندي إلى داخل أرضية الملعب، ورتب له لالتقاط صورة مشتركة مع رجل الأعمال روبرد مردوخ أحد أقطاب التجارة والإعلام الدولي، كما فسح المجال له لكي يتحدث عن خطة اللعب قبل المباراة.

وأراد كونور مكغريغور استعراض مهاراته في كرة القدم الأمريكية، فقام برمية "كوميدية" ربما أصبحت الأسوأ في تاريخ هذه اللعبة، التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وحضر المقاتل الإيرلندي هذه المباراة، بعد هزيمته أمام بطل العالم وفقا لمنظمة (UFC) الروسي حبيب نورمحمدوف، بهدف الترويج لها، وفي الوقت نفسه روّج لعلامته التجارية "الويسكي".

المصدر: "eurosport.ru"