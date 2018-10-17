التونسية أُنس تصنع الحدث في الكرملين

واصلت النجمة التونسية أُنس جابر، صناعة الحدث في بطولة كأس الكرملين الروسية للتنس، وأطاحت بالأمريكية سلون ستيفنز من الدور الثاني.

فبعد فوزها المفاجئ في الدور الأول على صاحبة الأرض الروسية يكاترينا ماكاروفا، أضافت أُنس اليوم، الأمريكية ستيفنز المصنفة ثامنة عالميا، إلى قائمة ضحاياها بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2)، في مباراة استغرقت 3 ساعات.

وضربت أُنس موعدا في الدور ربع النهائي، مع الإستونية أنيت كونتافيت، التي تأهلت على حساب الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (6-2 و7-6).

المصدر: rsport.ria.ru