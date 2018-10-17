ميسي لاعب الشهر في "الليغا"

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليغا" لشهر سبتمبر.

وجاء تتويج ميسي، بعد تألقه في الشهر الماضي، بتسجيله 3 أهداف وصناعة 4 آخرين في 4 مباريات.

وستقدم الجائزة للنجم الأرجنتيني قبل مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية، في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل "البرغوث" المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 6 أهداف، خلف كريستيان ستوانى، لاعب نادى جيرونا المتصدر بـ8 أهداف، وأندريه سيلفا مهاجم إشبيلية صاحب الـ7 أهداف.

المصدر: وكالات