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ميسي لاعب الشهر في "الليغا"

الرياضة

ميسي لاعب الشهر في
Reuters JOSE JORDAN
ميسي لاعب الشهر في "الليغا"
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توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليغا" لشهر سبتمبر.

وجاء تتويج ميسي، بعد تألقه في الشهر الماضي، بتسجيله 3 أهداف وصناعة 4 آخرين في 4 مباريات.

وستقدم الجائزة للنجم الأرجنتيني قبل مباراة فريقه المقبلة أمام إشبيلية، في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل "البرغوث" المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 6 أهداف، خلف كريستيان ستوانى، لاعب نادى جيرونا المتصدر بـ8 أهداف، وأندريه سيلفا مهاجم إشبيلية صاحب الـ7 أهداف.

المصدر: وكالات

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