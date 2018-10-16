البرازيل تهزم الأرجنتين بهدف قاتل في "سوبر كلاسيكو" (فيديو)

اننزع منتخب البرازيل لقب البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" لكرة القدم، من غريمه التقليدي الأرجنتيني بفوزه عليه بهدف جاء في لوقت القاتل للكلاسيكو الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

ويعود الفضل في انتصار منتخب "راقصي السامبا" البرازيلي لمدافعه المخضرم جواو ميراندا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من ضربة ركنية نفذها زميله قائد السيليساو نيمار دا سيلفا، وذلك في الوقت القاتل عند الدقيقة الثالثة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".

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وحقق منتخب البرازيل انتصارين في البطولة، كان الأول على نظيره السعودية بهدفين نظيفين، مقابل فوز واحد للتانغو الأرجنتيني على حساب نظيره العراقي برباعية نظيفة.

المصدر: "twitter/ADSportsTV"