السعودية تنجو من الهزيمة أمام العراق بهدف قاتل (فيديو)

نجا المنتخب السعودي من الهزيمة أمام نظيره العراقي، في الوقت القاتل، من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" لكرة القدم.

وضع العراقي مهند علي بلاده في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 71، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

أخطاء دفاعية قاتلة..

هدف عراقي أول على طبق من ذهب في مرمى منتخب السعودية في الدقيقة 70#السعودية_العراق#سوبر_كلاسيكوpic.twitter.com/xkXnIN8vOr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2018

ورد السعودي عبد العزيز البيشي بهدف التعادل، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا في الزاوية اليسرى البعيدة، وذلك في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء الذي أقيم في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

هدف اللحظة الأخيرة..

تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة سددها عبد العزيز البيشي ليسجل هدف التعادل للسعودية#السعودية_العراق#سوبر_كلاسيكوpic.twitter.com/ICF8d9y4Yb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 15, 2018

وكان منتخبا السعودية والعراق قد خسرا في الجولة الأولى، أمام كل من العملاقين البرازيلي والأرجنتيني على الترتيب.

وستختتم البطولة غدا الثلاثاء، بلقاء "الكلاسيكو العالمي" بين الغريمين التقليديين البرازيل والأرجنتيني، على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة.

المصدر: وكالات