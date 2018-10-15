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السعودية تنجو من الهزيمة أمام العراق بهدف قاتل (فيديو)

الرياضة

السعودية تنجو من الهزيمة أمام العراق بهدف قاتل (فيديو)
Reuters
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نجا المنتخب السعودي من الهزيمة أمام نظيره العراقي، في الوقت القاتل، من عمر المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو" لكرة القدم.

وضع العراقي مهند علي بلاده في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 71، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

ورد السعودي عبد العزيز البيشي بهدف التعادل، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا في الزاوية اليسرى البعيدة، وذلك في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء الذي أقيم في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وكان منتخبا السعودية والعراق قد خسرا في الجولة الأولى، أمام كل من العملاقين البرازيلي والأرجنتيني على الترتيب.

وستختتم البطولة غدا الثلاثاء، بلقاء "الكلاسيكو العالمي" بين الغريمين التقليديين البرازيل والأرجنتيني، على ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة.

المصدر: وكالات

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