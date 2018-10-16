بالفيديو.. سوريا تسقط أمام الصين

خسر المنتخب السوري أمام نظيره الصيني بهدفين من دون رد، في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح الصيني غاو لين التسجيل للتنين، في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى. قبل أن يضيع ضربة جزاء، عند الدقيقة 65. ومن ثم ضاعف زميله "وو لي" النتيجة، بحلول الدقيقة 68 من ضربة جزاء أخرى.

المصدر: وكالات