 
مباشر

بالفيديو.. سوريا تسقط أمام الصين

الرياضة

بالفيديو.. سوريا تسقط أمام الصين
Arab Soccer HD/youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxns

خسر المنتخب السوري أمام نظيره الصيني بهدفين من دون رد، في المباراة الودية لكرة القدم، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وافتتح الصيني غاو لين التسجيل للتنين، في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى. قبل أن يضيع ضربة جزاء، عند الدقيقة 65. ومن ثم ضاعف زميله "وو لي" النتيجة، بحلول الدقيقة 68 من ضربة جزاء أخرى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو