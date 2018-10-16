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المغرب يسقط في فخ التعادل أمام جزر القمر

الرياضة

المغرب يسقط في فخ التعادل أمام جزر القمر
AFP
المغرب يسقط في فخ التعادل أمام جزر القمر
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سقط المنتخب المغربي في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، أمام مضيفه جزر القمر، في مباراة أقيمت اليوم، لحساب الجولة الرابعة ضمن المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وتقدم أصحاب الأرض عبر ألفاردو بن محمد في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد "أسود الأطلس" بهدفين متتاليين، أحرزهما خالد بوطيب، ونور الدين أمرابط، في الدقيقتين (54 و62).

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف ألفاردو بن محمد هدف التعادل لجزر القمر، في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع منتخب المغرب رصيده في المجموعة الثانية إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، خلف منتخب الكاميرون (8 نقاط)، الذي تعادل سلبيا اليوم مع مضيفه ملاوي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما واصل منتخب جزر القمر تذيله الترتيب بنقطتين.

المصدر: RT

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