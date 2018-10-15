شاهد.. نيمار "المكار" يغدر بزميله

قام قائد المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بمداعبة زميله فيليبي لويس، مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك خلال تدريب لمنتخب السيليساو.

واقترب نيمار خلسة من زميله لويس ووضع الكرة على الأرض من خلفه، وانتظر فرصته لتمرير الكرة من بين قدمي فيليبي لويس، ونجح في ذلك.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض لقاء "الكلاسيكو" ضد غريمه التقليدي الأرجنتيني، وذلك ضمن منافسات البطولة الودية الرباعية المقامة حاليا في السعودية.

المصدر: وكالات