مفاجأة .. السعودية تسعى لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن مالك نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، سيزور السعودية الأسبوع المقبل لاستكمال محادثات سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي الإنكليزي.

وقالت العديد من التقارير الإنكليزية إن هناك رغبة من مالك النادي، رجل الأعمال الأمريكي أفرام غلايزر، لبيعه في أقرب فرصة، وأن السعودية الأقرب لشراء نادي الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

ووفقا للصحف الإنكليزية فإن غلايزر مالك النادي سيزور الرياض لاستكمال المحادثات على هامش انعقاد مؤتمر مستقبل الاستثمار بالعاصمة السعودية، والذي سيجمع العديد من أثرياء العالم والمستثمرين الكبار والبنوك الدولية الكبرى.

وكشفت التقارير بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد هو من سيقوم بشراء مانشستر يونايتد في صفقة قياسية تقدر بـ 4 مليارات جنيه استرليني.

يذكر أن القطب الكروي الآخر لمدينة مانشستر السيتي تعود ملكيته للإماراتي الشيخ منصور بن زايد في حين أن باريس سان جيرمان الفرنسي مملوك من قبل القطري ناصر الخليفي.

المصدر: وكالات