بعد إصابة صلاح.. ليفربول يتلقى صدمة جديدة

تعرض مدافع ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام ألمانيا ليلحق بالمصري محمد صلاح الذي لم يستكمل مباراة الفراعنة أمام سوازيلاند.

ولا يزال فان ديك (27 عاما) يشعر بتأثير إصابة في أحد الضلوع والتي عانى منها أثناء مواجهة ليفربول لساوثهامبتون الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد، أنه قرر أن يلعب فان ديك أمام ألمانيا فقط.

وافتتح فان ديك التسجيل للفريق الهولندي، أمس السبت، قبل أن يكمل ممفيس ديباي وجورجينيو فاينالدوم الثلاثية، ليحقق الفريق انتصارا معنويا على ألمانيا.

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وسيعود فان ديك إلى ليفربول مرة أخرى من أجل تلقي العلاج، قبل مواجهة هيديرسفيلد بالدوري الإنجليزي، حيث لا يعد قائد منتخب هولندا، أول لاعب يعود مبكرا للريدز مصابا في التوقف الدولي الحالي، إذا سبقه النجم المصري محمد صلاح، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر أمام سوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

المصدر: وكالات