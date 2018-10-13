تونس تتجاوز النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

حقق المنتخب التونسي فوزا صعبا على منتخب النيجر 1-0، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويدين "نسور قرطاج" بالفضل في هذا الفوز للمدافع ياسين مرياح الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.17).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن المنتخب المصري الثاني، فيما يحتل منتخب سوازيلاند المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة بفارق الأهداف أمام منتخب النيجر الأخير.

المصدر: وكالات