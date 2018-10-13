نجل شوماخر يحرز بطولة أوروبا للفورمولا 3

توج ميك شوماخر نجل أسطورة سباقات الفورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر، بلقب بطولة أوروبا لسباقات الفورمولا 3 اليوم السبت، على حلبة هوكنهايم.

وخلف السائق البالغ 19 عاما البريطاني لاندو نوريس، بعد أن ضمن صدارة الترتيب العام قبل سباق واحد على انتهاء الموسم.

وكان ميك عبر عن رغبته بخوض مسيرة في الفئة الأولى، على غرار والده صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز في بطولة العالم (7).

وقال شوماخر الذي حل ثانيا وراء الإستوني يوري فيبس وتفوق في الترتيب العام على البريطاني دان تيكتوم: "أنا في غاية السعادة. ما حققه هذا الفريق خلال السنة لا يصدق".

وبعد بداية بطيئة، سيطر شوماخر على النصف الثاني من الموسم بعد إحرازه لقب خمسة سباقات الشهر الماضي. كما صعد على المنصة 13 مرة من أصل 29 سباقا في هذا الموسم.

وبإحرازه لقبه الأول في الفورمولا 3، ضمن شوماخر رخصة "سوبر" من الاتحاد الدولي للسيارات الأساسية للقفز إلى الفورمولا واحد، ليسير على خطى والده المتوج باللقب قبل 28 عاما.

ولد ميك عام 1999 أي في السنة التي سبقت إحراز والده لقبه العالمي الأول من أصل خمسة تواليا مع فيراري، وقد بدأ مشواره في عالم الرياضة الميكانيكية في سباقات الكارتينغ بعمر التاسعة. ولتفادي الانتباه اعتمد اسم ميك بيتش، وهو اسم عائلة والدته كورينا.

ويلف الغموض الوضع الصحي لمايكل شوماخر الراقد في منزله بسويسرا منذ إصابته في رأسه ودخوله في غيبوبة خلال حادث تزلج في ديسمبر 2013، عندما كان برفقة عائلته وميك تحديدا.

وكان النجم السابق لفريق فيراري، قد خضع لعلاج طويل إثر حادث خطير في محطة ميريبيل الفرنسية ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن ينقل من مستشفى في غرونوبل إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

المصدر: أ ف ب