التحقيق في شبهة "تلاعب" في مباراة سان جيرمان والنجم الأحمر بأبطال أوروبا

فتح تحقيق تمهيدي للاشتباه بتلاعب في مباراة باريس سان جرمان والنجم الأحمر الصربي ضمن دوري أبطال أوروبا وذلك بحسبما كشف الجمعة مصدر مطلع مؤكدا ما ذكرته سابقا صحيفة ليكيب الفرنسية.

وتستهدف الشبهات إداريا للنادي الصربي راهن بمبلغ كبير على هزيمة فريقه بفارق خمسة أهداف، وفقا لهذا المصدر.

وفاز باريس سان جرمان بهذه المباراة التي أقيمت في 3 أكتوبر الحالي، بنتيجة 6-1.

وأضافت الصحيفة أن هذا المسؤول استعان بشركاء له في عملية الرهان هذه، والتي بلغت ملايين من اليورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤول ربح عشرات الملايين من مواقع المراهنات بعد فوز سان جيرمان (6-1)، مما دفع مسؤولي (يويفا) لمخاطبة النيابة المالية في فرنسا للتحقق من صحة ما ورد من أنباء حول شبهة مراهنات.

وأنهى الـ"بس إس جي" الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف نظيفة، وفي (د.70) أضاف المهاجم الشاب كيليان مبابي الهدف الخامس للفريق، قبل أن يختتم النجم البرازيلي نيمار أهداف اللقاء بإحرازه الهدف السادس للفريق والثالث له في اللقاء، في (د.81).

المصدر: وكالات