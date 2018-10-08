رفع الإيقاف المؤقت عن المتزلجة الروسية سيرغييفا

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم الاثنين أنها رفعت الإيقاف المؤقت المفروض على متسابقة التزلج الروسية ناديجدا سيرغييفا.

وأضافت المحكمة أن الإيقاف المؤقت تم رفعه على أساس أن انتهاك لوائح مكافحة المنشطات جاء بسبب تناول أحد المنتجات الملوثة بمادة منشطة.

CAS подтвердил снятие временного отстранения с российской бобслеистки Сергеевойhttps://t.co/5JgTU6gnbkpic.twitter.com/XzakQRGXB7 — Р-Спорт (@rsportru) October 8, 2018

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وأخفقت سيرغييفا في فحص المنشطات في أولمبياد بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في فبراير شباط الماضي، ليتم إيقافها بشكل مؤقت، ووافقت الروسية على الإيقاف حينها محتفظة بحقها في طلب إلغاء أو تخفيض فترة الإيقاف إلى ما بعد الأولمبياد.

المصدر: rsport.ria.ru