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رفع الإيقاف المؤقت عن المتزلجة الروسية سيرغييفا

الرياضة

رفع الإيقاف المؤقت عن المتزلجة الروسية سيرغييفا
Sputnik Антон Денисов
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) اليوم الاثنين أنها رفعت الإيقاف المؤقت المفروض على متسابقة التزلج الروسية ناديجدا سيرغييفا.

وأضافت المحكمة أن الإيقاف المؤقت تم رفعه على أساس أن انتهاك لوائح مكافحة المنشطات جاء بسبب تناول أحد المنتجات الملوثة بمادة منشطة.

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وأخفقت سيرغييفا في فحص المنشطات في أولمبياد بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في فبراير شباط الماضي، ليتم إيقافها بشكل مؤقت، ووافقت الروسية على الإيقاف حينها محتفظة بحقها في طلب إلغاء أو تخفيض فترة الإيقاف إلى ما بعد الأولمبياد.

المصدر: rsport.ria.ru

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