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اللجنة التنفيذية لـ"وادا" تصوت لصالح استعادة الوكالة الروسية لعضويتها

الرياضة

اللجنة التنفيذية لـ
Reuters Denis Balibouse
رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي
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أكد رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كريغ ريدي أن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية للوكالة دعموا استعادة الوكالة الروسية لعضويتها المعلقة منذ 2015.

وكتب ريدي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "" اليوم، وبأغلبية ساحقة من الأصوات، قررت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية استعادة وضع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" وفقا للتوصيات".

وقال ريدي إنه سيتم تعليق نشاط "روسادا" مرة أخرى إذا انتهك الجانب الروسي شروط منح الوصول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، حيث كتب في تغريدة ثانية: "ينص هذا القرار على جدول زمني واضح، يجب بموجبه على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الوصول إلى بيانات مختبر موسكو. وإذا انتهكت هذه الشروط، فسوف يتم تعليق نشاط روسادا مرة أخرى".

يتبع..

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