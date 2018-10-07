فضيحة جديدة تهز عرش رونالدو

قال محامي الأمريكية كاثرين مايورغا، التي تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009، إنه تلقى اتصالا من ضحية أخرى تزعم اعتداء نجم يوفنتوس الإيطالي عليها جنسيا.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية نقلا عن ليزلي ستوفال، محامي مايورغا، أنه تلقى اتصالا من سيدة أمريكية ثانية "تدعي تعرضها لاعتداء جنسي من قبل رونالدو".

ورفض المحامي ذكر اسم السيدة الأمريكية، لكنه قال إنه سيبلغ هذه المعلومات إلى شرطة لاس فيغاس التي تباشر التحقيق في قضية اغتصاب مايورغا.

واتهمت مايورغا في الـ28 من الشهر الماضي، مهاجم يوفنتوس، باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس، وهي التهمة التي نفاها رونالدو بشكل قاطع.

المصدر: وكالات