ميسي يدرك التعادل لبرشلونة بهدف رائع في شباك فالنسيا (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه فالنسيا، في مباراة تجمعهما الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ميسي في الدقيقة (23) من تسديدة أرضية يسارية، لتستقر الكرة على يسار حارس فالنسيا، مدركا هدف التعادل لفريقه.

وكان فالنسيا سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بهدف حمل توقيع المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي.

المصدر: وكالات