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فريق روسي يمطر شباك منافسه بـ43 هدفا (فيديو)

الرياضة

فريق روسي يمطر شباك منافسه بـ43 هدفا (فيديو)
СШ-75 Савеловская/youtube.com
فريق روسي يمطر شباك منافسه بـ43 هدفا (فيديو)
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تغلب نادي "إس ش-75" على إنتر بنتيجة قاسية وقياسية (43-1)، في مباراة أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات المرحلة الـ27 من بطولة روسيا بين فرق الدرجة الثالثة لكرة القدم.

وهذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث لم يسبق لأي فريق آخر أن سجل هذا الكم الهائل من الأهداف في شباك خصمه في مباراة واحدة.

ويحتل "إس ش-75" المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة منطقة موسكو، بين فرق الدرجة الثالثة، بينما يقبع "إنتر" في المركز الـ15 الأخير.

المصدر: لينتا.رو

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