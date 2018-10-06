قرعة البطولة العربية تسفر عن مباريات ملتهبة في دور الـ16

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية للأندية)، التي سحبت اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، عن مواجهات ملتهبة.

وأوقعت القرعة الأهلي المصري في مواجهة الوصل الإماراتي، فيما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة الوحيدة التي تجمع فريقين من بلد واحد في هذا الدور.

وسيلعب فريق الرجاء الرياضي المغربي مع نادي الإسماعيلي المصري، فيما يواجه مواطنه الوداد، النجم الرياضي الساحلي التونسي، في قمة مغاربية خالصة.

وسيشهد الدور ثمن النهائي صراعا سعوديا جزائريا، إذ يلتقي النصر نظيره مولودية الجزائر، فيما يلعب أهلي جدة ضد وفاق سطيف.

فيما يلي نتائج القرعة:

رسمياً:

🏆 نتائج قرعة دور الـ16 من بطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال .. pic.twitter.com/nBZmPwRQWU — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) 6 октября 2018 г.

المصدر: @UAFAAC