لعنة نهائي "التشامبيونز ليغ" تطارد كاريوس (فيديو)

يبدو أن لعنة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ما زالت تطارد الحارس الألماني لوريس كاريوس، رغم رحيله عن ليفربول وانضمامه على سبيل الإعارة إلى بشكتاش التركي.

وتلقى الحارس الألماني خلال مباراة بشكتاش ومضيفيه مالمو السويدي أمس، في الدوري الأوروبي، هدفا مثيرا للاستغراب، وأدى إلى خسارة الفريق التركي بهدفين دون رد.

واستقبلت شباك بشكتاش هدفا بعد خطأ فادح من الحارس الألماني في توقع الكرة، التي سقطت خلفه بطريقة غريبة.

وتعرض كاريوس لانتقادات لاذعة بعد خسارة فريقه السابق ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ريال مدريد، بعد ارتكابه خطأين فادحين، تسببا في هزيمة "الريدز".

المصدر: وكالات