في مشهد نادر.. حكم يسجل هدفا برأسه ويحتسبه! (فيديو)

شهدت مباراة "كيز" وضيفه "ماناس" ضمن منافسات دوري الهواة لكرة القدم في داغستان، تسجيل هدف نادر من توقيع حكم اللقاء.

وحصل الضيوف على ركلة جزاء في الدقيقة (43)، ليتكفل أحد لاعبي فريق "ماناس" بتنفيذها، ولكن حارس "كيز" تصدى للركلة ببراعة، قبل أن ترتطم الكرة برأس الحكم، وتجد طريقها إلى الشباك.

ورغم احتجاجات لاعبي فريق "كيز" على هذا الهدف، فقد تم احتسابه، لأن قواعد كرة القدم، تنص على اعتبار الحكم طرفا في المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4).

المصدر: لينتا.رو