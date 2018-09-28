 
مباشر
عاجل
لافروف: روسيا بدأت بالفعل تسليم منظومات إس-300 إلى سوريا

بالفيديو.. الروسية زاغيتوفا تسجل رقما عالميا جديدا في التزحلق الفني على الجليد

الرياضة

بالفيديو.. الروسية زاغيتوفا تسجل رقما عالميا جديدا في التزحلق الفني على الجليد
Sputnik Александр Вильф
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kusb

سجلت البطلة الأولمبية الروسية ألينا زاغيتوفا رقما عالميا جديدا وفازت بذهبية مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات في بطولة "Nebelhorn " الألمانية اليوم الجمعة.

وحققت زاغيتوفا صاحبة الـ16 ربيعا اليوم رقما عالميا جديدا في مسابقة البرنامج الحر بـ158.50 نقطة، وكانت قد سجلت بالأمس رقما عالميا جديدا أيضا في مسابقة البرنامج القصير بـ79.93 نقطة.

وحصلت زاغيتوفا على 238.34 نقطة في مجموع البرنامجين القصير والحر لتحتل المركز الأول، تليها في المركز الثاني اليابانية ماي ميهارا بـ209.22 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب البلجيكية لونا هيندريكس بـ204.16.

وفي أغسطس الماضي ألغى الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد جميع الأرقام العالمية المسجلة قبل موسم 2018-2019، واعتبارها أرقاما تاريخية للذكرى، بعد اعتماد طريقة جديدة لتقييم الأداء.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. ملكة الجليد الروسية تسجل رقما عالميا جديدا في التزحلق الفني

وزاغيتوفا هي صاحبة الميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الجاري.

المصدر: sport-express.ru

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. راقص استربتيز يتعرى على شاشة لبنانية.. مشاهد صدمت اللبنانيين وتجاوزت "الخطوط الحمر"