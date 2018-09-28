بالفيديو.. الروسية زاغيتوفا تسجل رقما عالميا جديدا في التزحلق الفني على الجليد

سجلت البطلة الأولمبية الروسية ألينا زاغيتوفا رقما عالميا جديدا وفازت بذهبية مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات في بطولة "Nebelhorn " الألمانية اليوم الجمعة.

وحققت زاغيتوفا صاحبة الـ16 ربيعا اليوم رقما عالميا جديدا في مسابقة البرنامج الحر بـ158.50 نقطة، وكانت قد سجلت بالأمس رقما عالميا جديدا أيضا في مسابقة البرنامج القصير بـ79.93 نقطة.

وحصلت زاغيتوفا على 238.34 نقطة في مجموع البرنامجين القصير والحر لتحتل المركز الأول، تليها في المركز الثاني اليابانية ماي ميهارا بـ209.22 نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب البلجيكية لونا هيندريكس بـ204.16.

وفي أغسطس الماضي ألغى الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد جميع الأرقام العالمية المسجلة قبل موسم 2018-2019، واعتبارها أرقاما تاريخية للذكرى، بعد اعتماد طريقة جديدة لتقييم الأداء.

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وزاغيتوفا هي صاحبة الميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الجاري.

المصدر: sport-express.ru