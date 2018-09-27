 
مباشر

بالفيديو.. ملكة الجليد الروسية تحطم الرقم العالمي في التزحلق الفني

الرياضة

بالفيديو.. ملكة الجليد الروسية تحطم الرقم العالمي في التزحلق الفني
rsportru/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kulg

حطمت البطلة الأولمبية الروسية ألينا زاغيتوفا الرقم العالمي في مسابقة البرنامج القصير خلال مشاركتها في بطولة "Nebelhorn " الألمانية اليوم الخميس.

وتمكنت الروسية الحسناء صاحبة الـ16 ربيعا من إحراز المركز الأول في البرنامج القصير بـ79.93، تليها في المركز الثاني البلجيكية لونا هيندريكس بـ71.50، فيما كان المركز الثالث من نصيب اليابانية ماي ميهارا بـ70.94.

وفي أغسطس الماضي ألغى الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد جميع الأرقام العالمية المسجلة قبل موسم 2018-2019، واعتبارها أرقاما تاريخية للذكرى، بعد اعتماد طريقة جديدة لتقييم الأداء.

إقرأ المزيد
أولمبياد 2018.. منافسة روسية-روسية على تحطيم الأرقام في مسابقة التزحلق الفني أولمبياد 2018.. منافسة روسية-روسية على تحطيم الأرقام في مسابقة التزحلق الفني

وزاغيتوفا هي صاحبة الرقم القياسي في الطريقة القديمة لتقييم الأداء، وذلك حين توّجت بالذهب الأولمبي عندما جمعت 82.92 نقطة في مسابقة البرنامج القصير في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الجاري.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

القوات الجوية الروسية "تشعل" البحر الأسود بنجاح تام