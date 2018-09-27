بالفيديو.. ملكة الجليد الروسية تحطم الرقم العالمي في التزحلق الفني

حطمت البطلة الأولمبية الروسية ألينا زاغيتوفا الرقم العالمي في مسابقة البرنامج القصير خلال مشاركتها في بطولة "Nebelhorn " الألمانية اليوم الخميس.

وتمكنت الروسية الحسناء صاحبة الـ16 ربيعا من إحراز المركز الأول في البرنامج القصير بـ79.93، تليها في المركز الثاني البلجيكية لونا هيندريكس بـ71.50، فيما كان المركز الثالث من نصيب اليابانية ماي ميهارا بـ70.94.

وفي أغسطس الماضي ألغى الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد جميع الأرقام العالمية المسجلة قبل موسم 2018-2019، واعتبارها أرقاما تاريخية للذكرى، بعد اعتماد طريقة جديدة لتقييم الأداء.

Загитова лидирует после короткой программы на турнире в Оберстдорфеhttps://t.co/evuGnguf81pic.twitter.com/Be97HIhVal — Р-Спорт (@rsportru) September 27, 2018

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وزاغيتوفا هي صاحبة الرقم القياسي في الطريقة القديمة لتقييم الأداء، وذلك حين توّجت بالذهب الأولمبي عندما جمعت 82.92 نقطة في مسابقة البرنامج القصير في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية العام الجاري.

المصدر: لينتا رو