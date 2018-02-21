أولمبياد 2018.. منافسة روسية-روسية على تحطيم الأرقام في مسابقة التزحلق الفني

شهدت مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات ضمن منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، إثارة ومنافسة شيقة بين الروسيتين ألينا زاغيتوفا ويفغينيا مدفيديفا .

وحطمت مدفيديفا رقمها القياسي العالمي في مسابقة البرنامج القصير بعدما جمعت (81.61) نقطة، ولكن فرحة النجمة الروسية بهذا الإنجاز لم تدم طويلا، فسرعان ما تمكنت مواطنتها زاغيتوفا من كسر هذا الرقم، محققة (82.92) نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن زاغيتوفا (15 عاما) تشارك للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية، وسبق لها التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض