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الكوريتان بصدد بحث تشكيل فريق جمباز موحد لخوض أولمبياد طوكيو

الرياضة

الكوريتان بصدد بحث تشكيل فريق جمباز موحد لخوض أولمبياد طوكيو
AFP
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أعلن اتحاد كوريا الجنوبية للجمباز أن الكوريتين ستبحثان خطة للمشاركة بفريق موحد في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في إطار المفاوضات على هامش البطولة العالمية المقبلة للعبة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إلى أن مسؤولي الاتحاد الكوري الجنوبي سيتقابلون مع نظرائهم في اتحاد كوريا الشمالية ومناقشة العرض خلال بطولة العالم في الدوحة في الفترة بين 25 أكتوبر و3 نوفمبر المقبلين.

وفي الأسبوع الماضي قالت الكوريتان إنهما اتفقا على التفكير في السعي للتقدم بطلب مشترك لاستضافة أولمبياد 2032 بعد قمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في بيونغ يانغ.

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وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية شاركت الدولتان بفريق موحد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي في وقت مبكر من العام الحالي بالإضافة إلى فريق تحت علم واحد في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ.

المصدر: رويترز

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