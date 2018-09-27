برشلونة يريد تغيير شعاره!

أعلن نادي برشلونة أنه سيغير شعاره بحيث تختفى منه الأحرف الثلاثة "أف سي بي" على أن يوضع بدلا منها كرة مع علم إقليم كاتالونيا من أجل "المواءمة مع عهد جديد".

وأوضح العملاق الكتالوني في بيان، اليوم الخميس، أن هذه المبادرة "تلبي أحد الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لنادي برشلونة والذي هو إعطاء قيمة لعلامته التجارية على الصعيد الدولي".

وقال المتحدث باسم النادي جوسيب فيفيس في مؤتمر صحافي "هذا التطور هو ثمرة عام ونصف العام من التفكير. نريد إعطاء مزيد من القيمة للونين الأزرق والأحمر القاتم اللذين هما رمز هويتنا وعلم الإقليم الكتالوني، وكذلك إعطاء أهمية أكبر للكرة التي هي العنصر المركزي والرمزي لطريقة لعب برشلونة".

وتمت الموافقة على الشعار الجديد من قبل مجلس إدارة النادي، وسيتم طرحه على استفتاء للأنصار-المشتركين (150 ألفا) خلال جمعية عمومية تم تحديد موعد انعقادها في 20 أكتوبر.

وفي حال تمت الموافقة، سيتم العمل بالشعار الجديد اعتبارا من موسم 2019-2020، علما بأن آخر تغيير لشعار نادي برشلونة يعود إلى عام 2002.

المصدر: أ ف ب