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برشلونة يحصن بوسكيتس بشرط جزائي ضخم

الرياضة

برشلونة يحصن بوسكيتس بشرط جزائي ضخم
FCBarcelona/twitter
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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه سيرجيو بوسكيتس لغاية 30 يونيو 2023، ورفع قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 500 مليون يورو.

وشارك بوسكيتس في 490 مباراة مع الفريق الكتالوني العملاق، وسجل 13 هدفا خلال 11 موسم مع الفريق.

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وساهم بوسكيتس في تتويج برشلونة بـ28 لقب، الليغا 7 مرات، كأس ملك إسبانيا 6 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات.

المصدر: وكالات

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