برشلونة يحصن بوسكيتس بشرط جزائي ضخم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه سيرجيو بوسكيتس لغاية 30 يونيو 2023، ورفع قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 500 مليون يورو.

🙌 Sergio, blaugrana through 2022-23.

More details 👇 https://t.co/CGdLfWvmYD — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018

وشارك بوسكيتس في 490 مباراة مع الفريق الكتالوني العملاق، وسجل 13 هدفا خلال 11 موسم مع الفريق.

#Sergio2023

🤩A defensive stalwart. A passing machine.

⚽ And he also scores goals! 🙌 pic.twitter.com/6S7NlLT4oz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018

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وساهم بوسكيتس في تتويج برشلونة بـ28 لقب، الليغا 7 مرات، كأس ملك إسبانيا 6 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات.

المصدر: وكالات