برشلونة يحصن بوسكيتس بشرط جزائي ضخم
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه سيرجيو بوسكيتس لغاية 30 يونيو 2023، ورفع قيمة الشرط الجزائي من 200 إلى 500 مليون يورو.
🙌 Sergio, blaugrana through 2022-23.— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018
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وشارك بوسكيتس في 490 مباراة مع الفريق الكتالوني العملاق، وسجل 13 هدفا خلال 11 موسم مع الفريق.
#Sergio2023— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018
🤩A defensive stalwart. A passing machine.
⚽ And he also scores goals! 🙌 pic.twitter.com/6S7NlLT4oz
وساهم بوسكيتس في تتويج برشلونة بـ28 لقب، الليغا 7 مرات، كأس ملك إسبانيا 6 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات.
المصدر: وكالات