شاهد.. قميص برشلونة الثالث للموسم الجديد

أزاح نادي برشلونة الستار، اليوم الأربعاء، عن القميص الثالث الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري 2018-2019.

ونشر النادي الكتالوني، عبر حسابه الرسمي في تويتر، صورا للطقم الثالث للفريق، الذي يأتي بقميص وسروال باللون الزهري، مع وجود بعض الثقوب في الصدر.

من جانبها، أشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن القميص الاحتياطي الذي كشف عنه برشلونة في وقت سابق، حقق مبيعات كبيرة، نظرا للشكل المميز الذي يتمتع به.

Barça accidentally reveal their new pink third kit for 2018-19 season https://t.co/hoN0xCF6NS — SPORT English (@Sport_EN) September 12, 2018

وانتشرت خلال الأيام الماضية، تسريبات لشكل ولون القميص الثالث، عن طريق ألعاب الفيديو، يظهر فيها نجوم البارسا، مثل فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وجيرارد بيكيه، وهم يرتدون القميص الجديد للنادي الكتالوني العملاق.

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المصدر: وكالات