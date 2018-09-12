تعرف على الرقم القياسي لسوق الانتقالات في أوروبا هذا الصيف!

كشفت دراسة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم أن المبلغ الإجمالي في سوق الانتقالات خلال الميركاتو الصيفي الأخير في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بلغ رقما قياسيا جديدا.

وبلغت قيمة الرقم القياسي الجديد 4.21 مليارات دولار (3.63 مليارات يورو).

وارتفع المبلغ الإجمالي للانتقالات في البطولات الخمس (إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا) بنسبة 6.6٪ في 2018 إلى 4.21 مليارات دولار، مقابل 3.95 مليارات دولار في العام السابق.

وفي عام 2016، وصل هذا المبلغ إلى 2.79 مليار دولار.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إنفاقا بين الدوريات الخمسة الكبرى، حيث دفعت أنديته الـ20 ما قيمته 1.44 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الإنقاق في الدوريين الإيطالي (+ 74.7٪) والإسباني (+ 42.2٪).

وبلغ الرقم الإجمالي للانتقالات على مستوى العالم 5.44 مليارات دولار في الفترة بين الأول من يونيو والأول من سبتمبر 2018، والتي كانت خلالها سوق الانتقالات مفتوحة في 182 اتحادا من أصل الاتحادات الـ 211 الأعضاء في الفيفا.

واستخلصت هذه النتائج من النظام الدولي للانتقالات التابع للفيفا والذي يسجل جميع انتقالات اللاعبين.

المصدر: أ ف ب