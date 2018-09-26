إشبيلية يذل ريال مدريد ويحرمه من صدارة "الليغا"

ألحق إشبيلية الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد هذا الموسم بعد أن تفوق عليه 3-0، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

أحرز البرتغالي أندريه سيلفا هدفين لإشبيلية في (د.17 و21) ثم أضاف زميله وسام بن يدر الهدف الثالث في (د.39).

وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ريال مدريد 3 أهداف في الشوط الأول في الليغا منذ نوفمبر 2003 وكانت أمام إشبيلية بالذات على الملعب ذاته وانتهت وقتها المباراة بفوزه برباعية نظيفة.

وجاءت خسارة النادي الملكي في توقيت غير مناسب لأن قمة نارية تنتظره السبت أمام جاره أتلتيكو مدريد. وبدا واضحا تأثره بغياب صانع ألعابه إيسكو الذي خضع لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية والتي ستبعده عن الملاعب لنحو شهر.

وبهذا الفوز الثمين، رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع "مؤقتا" بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 13 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر والذي تعرض بدوره لخسارة أمام ليغانيس 1-2.

وفي الجولة ذاتها، ألحق فياريال خسارة مذلة بمضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها بابلو فورنال في (د.65) والأرجنتيني خوسيه راميرو فونيس موري في (د.80) والكاميروني كارل توكو إيكامبي في (د.89).

وفرط فالنسيا في فوزه الأول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه سلتا فيغو 1-1.

المصدر: وكالات