صلاح أول مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش"

أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أول لاعب كرة قدم مصري وعربي يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين، حيث تفوق هدف صلاح الذي أحرزه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي على العديد من الأهداف الأخرى التي كانت مرشحة للجائزة.

ولم يسبق لأي لاعب مصري أو عربي على مدار تاريخ الجائزة، التي تم استحداثها عام 2009، الفوز بها.

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وتضم قائمة الفائزين بالجائزة، على الترتيب، منذ استحداثها عام 2009، كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتركي حميد ألتينتوب، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والسلوفاكي ميروسلاف ستوتش، والسويدي زلاتان إبراهيموفتش، والكولومبي خاميس رودريغيز، والبرازيلي فينديل ليرا، والماليزي محمد فايز، والفرنسي أوليفير جيرو.

المصدر: وكالات