صلاح ينال جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف

نال النجم المصري محمد صلاح، اليوم الاثنين، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، خلال حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وكان صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تنافس مع عدد من المرشحين لهذه الجائزة، بينهم لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب ريال الويلزي غاريث بايل.

ومنحت الجائزة لصلاح على الهدف الذي سجله في مرمى الغريم إيفرتون ضمن المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر الماضي (1-1)، وذلك بعدما تقدم إلى منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، قبل أن يراوغ المدافعين ويسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية البعيدة للمرمى على يمين الحارس جوردن بيكفورد.

وقال صلاح بعد تسلمه الجائزة من النجم العاجي السابق ديدييه دروغبا "أنا سعيد جدا وفخور جدا، وأتطلع قدما لجائزة أخرى هذا المساء"، في إشارة لتنافسه مع رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش (الفائز بالجائزة) على جائزة أفضل لاعب.

وبرز صلاح بشكل كبير في الموسم الماضي الذي كان الأول له مع فريقه الإنجليزي، إذ سجل 44 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 32 هدفا في الدوري الممتاز (رقم قياسي لدوري من 38 مرحلة) حيث اختير أفضل لاعب، كما ساهم بقيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال، قبل أن يخرج من المباراة النهائية بعد نحو نصف ساعة على انطلاقتها، بسبب إصابة قوية تعرض لها في الكتف بعد عرقلة قاسية من سيرخيو راموس.

وأثرت هذه الإصابة سلبا على مشاركة صلاح مع منتخب "الفراعنة" في كأس العالم، إذ غاب عن أول مباراة في دور المجموعات، وشارك في المباراتين التاليتين وسجل هدفين، إلا أن ذلك لم يحل دون خروج المنتخب المصري من الدور الأول في مشاركته العالمية الأولى بعد غياب 28 عاما.

المصدر: أ ف ب