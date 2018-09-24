لوكا مودريتش يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم
نال الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، بعد نحو شهر من اختياره أفضل لاعب أيضا من قبل الاتحاد الأوروبلي للعبة.
وفيما يلي وقائع الحفل:
الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 لوكا مودريتش 🇭🇷 الفائز بجائزة أفضل لاعب 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/3Gh0Qa7qsn
البرازيلية مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العام 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 للأيقونة البرازيلية مارتا 🇧🇷 الفائزة بجائزة أفضل لاعبة 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/uwV2HW49A1
لينارت ثاي الفائز بجائزة اللعب النظيف في العام 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 لينارت ثاي 🇩🇪 الفائز بجائزة اللعب النظيف 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/5Q8YBxFq41
التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 للتشكيلة المثالية لأفضل 1⃣1⃣ لاعب في العالم 2018 🏆@FIFPro@World11#FIFAFootballAwards@D_DeGea, @DaniAlvesD2, @MarceloM12, @SergioRamos, @raphaelvarane, @hazardeden10, @nglkante, @lukamodric10, @Cristiano, @KMbappepic.twitter.com/1Yl6hnkRGo
جماهير بيرو الفائزة بجائزة فيفا للمشجعين في العام 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪🇵🇪
تهانينا لجماهير بيرو 🙌الفائزة بجائزة FIFA للمشجعين 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/a4qvAypVOd
رينالد بيدروس الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 رينالد بيدروس 🇫🇷 الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/SUrIWWLJBI
تيبو كورتوا الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 تيبو كورتوا 🇧🇪 الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى 2018 🧤🏆#FIFAFootballAwards@thibautcourtois, @BelRedDevils, @Belgianfootball, @realmadridenpic.twitter.com/jbrTnJA9Ka
ديدييه ديشامب الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 ديدييه ديشامب الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2018@FrenchTeam, @equipedefrancepic.twitter.com/irIRTMEno2
محمد صلاح يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2018.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
الفائز بجائزة بوشكاش ⚽️ لأفضل هدف لعام 2018
ألف مبروك للملك المصري 👏🇪🇬👑 #MohamedSalah ✌️ #محمد_صلاح#FIFAFootballAwards#Made_In_Egypt@MoSalah@Pharaohs @@LFC_Arabicpic.twitter.com/ylByAAQPBJ
تأكيد غياب نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن احتفال الفيفا.
📸 الأساطير على السجادة الخضراء 🥰#FIFAFootballAwards#TheBestpic.twitter.com/XMq2bzt2Zg— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
📸 كورتوا أحد المرشحين لجائزة #TheBest لأفضل حارس 🧤#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/5k3dL36AWc— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
📸 النجوم على السجادة الخضراء الآن#FIFAFootballAwards#TheBest— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
الحفل مباشر على YouTube 👈 https://t.co/2sTsLOSjmppic.twitter.com/8UloHIDiua
📸 راموس... مارسيلو... كانتي— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
المرشحون في التشكيلة المثالية #FIFAFootballAwards#TheBestpic.twitter.com/zkYDgSws4l
من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2018؟
شكرا لتصويتكم...
الكأس هنا... 🏆👑😍— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
ساعة ونصف وسيظهر كل النجوم على السجادة الخضراء 💚#TheBest#FIFAFootballAwards
pic.twitter.com/5n1i5VQHUK
Don't miss the biggest stars in world football making their way down the green carpet for #TheBest#FIFAFootballAwards later today 🌟⚽️— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
More 👉 https://t.co/qprM4Gn8fOpic.twitter.com/ECgReCAOy6
ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على لقب الأفضل في العالم.
Today’s the day 🙌— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
Who will be crowned #TheBest? 🤔#FIFAFootballAwards
واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.
What do you think is the moment of the season for #TheBest FIFA Men’s Player nominee @lukamodric10?— #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018
👏Reaching the World Cup final
🏆Lifting the Champions League
💥His screamer against Argentina#lukamodric#TheBest#FIFAFootballAwards
كذلك سيتم في الحفل توزيع جوائز على أفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدربة، وأجمل هدف، وأفضل جمهور.
Not long to go! 🤩— FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) September 24, 2018
One of #Marozsan, #Hegerberg or #Marta will be leaving London as #TheBest FIFA Women's Player!#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/WBoBgTX3Me
وتعد الجائزة بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر.
ومنح الاتحاد والمجلة الكرة الذهبية باتفاق مشترك بين 2010 و2015، إلا أن الشراكة فضت بدءا من 2016، لتعود المجلة الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية حصرا.
وغالبا ما كان اللاعب الذي يختار الأفضل من الفيفا، هو نفسه الذي ينال الكرة الذهبية.
وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017).
واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضا في العامين الماضيين.
ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، في ظل بروز مودريتش ورونالدو وصلاح في الأشهر الماضية. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه بين المرشحين، أفادت تقارير صحافية بأن ميسي سيحضر احتفال الغد.
المصدر: RT+ وكالات