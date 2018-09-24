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لوكا مودريتش يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

الرياضة

لوكا مودريتش يتوج بجائزة
Reuters
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نال الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، بعد نحو شهر من اختياره أفضل لاعب أيضا من قبل الاتحاد الأوروبلي للعبة.

وفيما يلي وقائع الحفل:

الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام 2018.

البرازيلية مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العام 2018.

لينارت ثاي الفائز بجائزة اللعب النظيف في العام 2018.

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم 2018.

جماهير بيرو الفائزة بجائزة فيفا للمشجعين في العام 2018.

رينالد بيدروس الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات 2018.

تيبو كورتوا الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى 2018.

ديدييه ديشامب الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2018.

محمد صلاح يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2018.

تأكيد غياب نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن احتفال الفيفا.

من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2018؟

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ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على لقب الأفضل في العالم.

واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.

كذلك سيتم في الحفل توزيع جوائز على أفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدربة، وأجمل هدف، وأفضل جمهور. 

وتعد الجائزة بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر.

ومنح الاتحاد والمجلة الكرة الذهبية باتفاق مشترك بين 2010 و2015، إلا أن الشراكة فضت بدءا من 2016، لتعود المجلة الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية حصرا.

وغالبا ما كان اللاعب الذي يختار الأفضل من الفيفا، هو نفسه الذي ينال الكرة الذهبية.

وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017).

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واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضا في العامين الماضيين.

ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، في ظل بروز مودريتش ورونالدو وصلاح في الأشهر الماضية. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه بين المرشحين، أفادت تقارير صحافية بأن ميسي سيحضر احتفال الغد.

المصدر: RT+ وكالات

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