لوكا مودريتش يتوج بجائزة "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم

نال الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في حفل الجوائز السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين، بعد نحو شهر من اختياره أفضل لاعب أيضا من قبل الاتحاد الأوروبلي للعبة.

وفيما يلي وقائع الحفل:

الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام 2018.

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 لوكا مودريتش 🇭🇷 الفائز بجائزة أفضل لاعب 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/3Gh0Qa7qsn — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

البرازيلية مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العام 2018.

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 للأيقونة البرازيلية مارتا 🇧🇷 الفائزة بجائزة أفضل لاعبة 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/uwV2HW49A1 — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

لينارت ثاي الفائز بجائزة اللعب النظيف في العام 2018.

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 لينارت ثاي 🇩🇪 الفائز بجائزة اللعب النظيف 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/5Q8YBxFq41 — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم 2018.

جماهير بيرو الفائزة بجائزة فيفا للمشجعين في العام 2018.

رينالد بيدروس الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات 2018.

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 رينالد بيدروس 🇫🇷 الفائز بجائزة أفضل مدرب سيدات 2018 🏆#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/SUrIWWLJBI — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018

تيبو كورتوا الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى 2018.

ديدييه ديشامب الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2018.

محمد صلاح يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام 2018.

تأكيد غياب نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن احتفال الفيفا.

من برأيك يستحق أن يفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2018؟

شكرا لتصويتكم...

Don't miss the biggest stars in world football making their way down the green carpet for #TheBest#FIFAFootballAwards later today 🌟⚽️

More 👉 https://t.co/qprM4Gn8fOpic.twitter.com/ECgReCAOy6 — #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018

ويتنافس المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على لقب الأفضل في العالم.

واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.

What do you think is the moment of the season for #TheBest FIFA Men’s Player nominee @lukamodric10?



👏Reaching the World Cup final

🏆Lifting the Champions League

💥His screamer against Argentina#lukamodric#TheBest#FIFAFootballAwards — #TheBest (@FIFAcom) September 24, 2018

كذلك سيتم في الحفل توزيع جوائز على أفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدربة، وأجمل هدف، وأفضل جمهور.

وتعد الجائزة بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر.

ومنح الاتحاد والمجلة الكرة الذهبية باتفاق مشترك بين 2010 و2015، إلا أن الشراكة فضت بدءا من 2016، لتعود المجلة الفرنسية لتقديم الكرة الذهبية حصرا.

وغالبا ما كان اللاعب الذي يختار الأفضل من الفيفا، هو نفسه الذي ينال الكرة الذهبية.

وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017).

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واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضا في العامين الماضيين.

ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، في ظل بروز مودريتش ورونالدو وصلاح في الأشهر الماضية. وعلى الرغم من عدم إدراج اسمه بين المرشحين، أفادت تقارير صحافية بأن ميسي سيحضر احتفال الغد.

المصدر: RT+ وكالات