النمساوي تيم يتوّج بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس

أحرز النمساوي دومينيك تيم لقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس والبالغ مجموع جوائزها حوالي مليون دولار، عقب تغلبه في المباراة النهائية على السلوفاكي مارتن كليزان بمجموعتين نظيفين.

وتمكن تيم من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-1، خلال ساعة واحدة و10 دقائق.

It's title number three of 2018 for @ThiemDomi



The Austrian takes down Martin Klizan 6-3 6-1 in the #spbopen final 🇦🇹🏆👏 pic.twitter.com/iJzi6gM4UC — Tennis TV (@TennisTV) September 23, 2018

وقبل المباراة، كان كليزان يتفوق في المواجهات المباشرة (3-0) على تيم، كما كان يملك في رصيده 6 انتصارات، في المباريات النهائية التي خاضها، دون خسارة أي نهائي.



وبذلك، حرم تيم نظيره كليزان، من أن يصبح أول لاعب، يفوز بأول 7 مباريات نهائية، يخوضها في مسيرته الاحترافية.



كما تقدم تيم في السباق، نحو التأهل إلى البطولة الختامية، للمرة الثالثة على التوالي، حيث بات يحتل حاليا المركز السابع، في التصنيف العالمي، متفوقا على الجنوب إفريقي، كيفن أندرسون.

المصدر: وكالات