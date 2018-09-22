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شاهد.. أسينسيو يهز شباك ضيفه الكتالوني

الرياضة

شاهد.. أسينسيو يهز شباك ضيفه الكتالوني
Reuters Susana Vera
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تقدم ريال مدريد على ضيفه إسبانيول، في المباراة بينهما، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم المدريدي الصاعد ماركو أسينسيو التسجيل للفريق الملكي، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة. واحتسب الحكم الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR) للتأكد من عدم تسجيله من موضع التسلل.

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المصدر: RT 

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