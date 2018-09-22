 
مباشر

ريال مدريد يستضيف إسبانيول.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ريال مدريد يستضيف إسبانيول.. التشكيلة الأساسية
Reuters Susana Vera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktqe

يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم السبت في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وضيفه إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واختار المدير الفني للفريق الملكي، جولين لوبيتيغي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الكتالوني:

 

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق إسبانيول، خوان فرانسيسك فيرير سيسيليا "روبي"، مواجهة مضيفه العملاق الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

 

المصدر: "htwitter/realmadrid/rcdespanyol" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. هجوم دام في إيران يوقع 30 قتيلا من الحرس الثوري