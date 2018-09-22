ريال مدريد يستضيف إسبانيول.. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم السبت في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وضيفه إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واختار المدير الفني للفريق الملكي، جولين لوبيتيغي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الكتالوني:

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق إسبانيول، خوان فرانسيسك فيرير سيسيليا "روبي"، مواجهة مضيفه العملاق الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "htwitter/realmadrid/rcdespanyol"