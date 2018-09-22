ريال مدريد يستضيف إسبانيول.. التشكيلة الأساسية
يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو"، اليوم السبت في الساعة (21:45) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة ريال مدريد وضيفه إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
واختار المدير الفني للفريق الملكي، جولين لوبيتيغي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الكتالوني:
📝 تشكيلة الملكي لمواجهة @RCDEspanyol!#RMLiga | #هلا_مدريدpic.twitter.com/kpGecjh9l5— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 22, 2018
بينما سيبدأ المدير الفني لفريق إسبانيول، خوان فرانسيسك فيرير سيسيليا "روبي"، مواجهة مضيفه العملاق الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية:
⚪️🔵 Ja tenim l'alineació #RCDE que s'enfrontarà aquest vespre al @realmadrid!— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) September 22, 2018
Som-hi, Espanyol! 💪#RealMadridEspanyol#Volempic.twitter.com/nsqEBDmzFD
المصدر: "htwitter/realmadrid/rcdespanyol"