شاهد.. أسينسيو يحفظ ماء وجه ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه إسبانيول بهدف يتيم، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لنجمه الصاعد ماركو أسينسيو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة. واحتسب الحكم الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR) للتأكد من عدم تسجيله من موضع التسلل.

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وانفرد ريال مدريد بصدارة الليغا، برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف جيرونا، غدا الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما توقف رصيد إسبانيول عند 7 نقاط، وتراجع إلى المركز السادس حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT