الحكم على مودريتش بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ

أفادت صحيفة "إلموندو" بأن الكرواتي، لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، عوقب بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ، لتهربه من دفع الضرائب في إسبانيا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن النجم الكرواتي اعترف بتهربه الضريبي في قضيتين، وقبل الحبس لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد اتفاق مع السلطات الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مودريتش يمكنه استبدال العقوبة الموقوفة التنفيذ، بدفع غرامة قدرها 60 ألف يورو.

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وكان مودريتش قد اضطر في وقت سابق لدفع 1.2 مليون يورو للسلطات الإسبانية، بسبب التهرب الضريبي أيضا.

يذكر أن مودريتش، الذي اختير مؤخرا كأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في مونديال روسيا، انضم للريال عام 2012، وتوج معه بعدة ألقاب، أبرزها في مسابقة دوري أبطال أوروبا (4 ألقاب)، وفي السوبر الأوروبي (3 ألقاب).

المصدر: لينتا.رو