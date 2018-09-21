الاتحاد المصري لكرة القدم يرد على نظيره السعودي

أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ثروت سويلم، أن الأهلي سيلعب مباراة السوبر المصري-السعودي أمام الهلال، المقرر إقامتها في 6 أكتوبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال سويلم في تصريحاته للبرنامج التلفزيوني "الكورة في ملعبك": "الموضوع تم حسمه، الأهلي سيلعب مباراة السوبر أمام الهلال بغض النظر عن أي بيانات تم إصدارها، والزمالك سيلعب أمام اتحاد جدة".

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وأضاف سويلم: "الاتفاق الذي تم حسمه بين اتحاد الكرة والاتحاد السعودي بحضور الوزير أشرف صبحي تم على إقامة مباراة الأهلي أمام الهلال، بينما يلعب الزمالك أمام اتحاد جدة".

وأصدر الاتحاد السعودي بيانا، اليوم الجمعة، أعلن فيه عن عدم مشاركة الأهلي أمام الهلال بسبب البيان الذي أصدره المارد الأحمر، على أن يشارك الزمالك في مباراتي السوبر أمام الهلال والاتحاد.

المصدر: وكالات