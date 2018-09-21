مفاجأة.. استبعاد الأهلي المصري من السوبر السعودي

ألغى الاتحاد السعودي، مشاركة الأهلي المصري في مباراة السوبر السعودي المصري، بعد ساعات من اتفاق اتحادي الدولتين لكرة القدم، على إقامة مباراتي السوبر، يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الخميس، بأنه تم الاتفاق على إقامة مباراة السوبر على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

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وإقامة مباراة السوبر المصري-السعودي لأبطال الكؤوس في مصر على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الزمالك والاتحاد باعتبارهما بطلي الكأس في البلدين أيضا.

وعاد الاتحاد السعودي إلى قراره السابق بمشاركة الزمالك في مباراتي البطولة، وذلك بعد صدور بيان من قبل الأهلي المصري، الذي أوضح موقفه من خوض كأس السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، مؤكدا استعداده وترحيبه بإقامة المباراة، في حال تأجيل ارتباطات الفريق في البطولة العربية والدوري المحلي، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا، في حالة بلوغه لهذا الدور.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا أعرب فيه عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر المصري-السعودي.

وفيما يلي نص بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم:

📄| الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعرب عن أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة #السوبر_المصري_السعوديpic.twitter.com/lgb2OjaIpH — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 20, 2018

المصدر: "twitter/saudiff"