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اتفاق سعودي مصري على موعد مباراتي السوبر

الرياضة

اتفاق سعودي مصري على موعد مباراتي السوبر
RT
اتفاق سعودي مصري على موعد مباراتي السوبر
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اتفق الاتحادان السعودي والمصري لكرة القدم، على إقامة مباراتي السوبر المصري-السعودي يوم 6 أكتوبر المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه تم الاتفاق على إقامة مباراة السوبر على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين، وذلك يوم 6 أكتوبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

وكذلك تم الاتفاق بين الاتحادين على إقامة مباراة السوبر المصري-السعودي لأبطال الكؤوس في مصر على كأس الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الزمالك والاتحاد باعتبارهما بطلي الكأس في البلدين أيضا.

ومن المقرر أن تستقبل القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة وفدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم لزيارة نظيره المصري وناديي الأهلي والزمالك لتوقيع الاتفاق الجديد.

المصدر: "واس" 

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