زينيت الروسي يعود بنقطة من رحلته الأوربية إلى الدنمارك.. فيديو

ساد التعادل الإيجابي (1-1) المباراة التي جمعت فريق زينيت بطرسبورغ ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي، اليوم الخميس، وذلك في بداية مشوارهما ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم الفريق الروسي في الشوط الأول بهدف حمل توقيع لاعبه السلوفاكي روبيرت ماك سجله، في الدقيقة الأخيرة منه. ورد المهاجم القبرصي بييروس سوتيريو بهدف التعادل للفريق الدنماركي، عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

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واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، ويتقاسمان المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطتين خلف المتصدر فريق سلافيا براغ التشيكي، الذي تغلب على ضيفه بوردو الفرنسي، بهدف وحيد، أحرزه لاعبه يارومير زمرهال، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

المصدر: "sportbox.ru"