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سبارتاك موسكو يتعثر في مستهل مشواره الأوروبي (فيديو)

الرياضة

سبارتاك موسكو يتعثر في مستهل مشواره الأوروبي (فيديو)
Reuters Heinz-Peter Bader
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خسر فريق سبارتك موسكو خارج أرضه أمام مضيفه رابيد فيينا النمساوي (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله اللاعب الروسي أرتيوم تيموفييف، في الدقيقة 50، خطأ في مرماه. بينما تكفل اللاعب النمساوي توماس مورغ بإحراز الهدف الثاني لفريقه، بحلول الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده ومراوغة الحارس.

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في حين انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة لـ "يوروبا ليغ" أيضا، بالتعادل الإيجابي (2-2) بين فريق فياريال الإسباني وضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي. 

المصدر: "twitter/matchpremier" 

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