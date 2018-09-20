سبارتاك موسكو يتعثر في مستهل مشواره الأوروبي (فيديو)
خسر فريق سبارتك موسكو خارج أرضه أمام مضيفه رابيد فيينا النمساوي (0-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله اللاعب الروسي أرتيوم تيموفييف، في الدقيقة 50، خطأ في مرماه. بينما تكفل اللاعب النمساوي توماس مورغ بإحراز الهدف الثاني لفريقه، بحلول الدقيقة 68، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انفراده ومراوغة الحارس.
Вот так открывает счёт австрийская команда. Впереди ещё полчаса, чтобы отыграться!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2018
Смотрите #РапидСпартак в прямом эфире на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/QdQy5NaMZV
Смотрим второй гол, забитый футболистами «Рапида».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2018
Трансляция матча #РапидСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/7AhUqatvSLpic.twitter.com/7jsIuI7gvQ
في حين انتهت المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة لـ "يوروبا ليغ" أيضا، بالتعادل الإيجابي (2-2) بين فريق فياريال الإسباني وضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي.
المصدر: "twitter/matchpremier"