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بداية موفقة لكراسنودار الروسي في "يوروبا ليغ" .. فيديو

الرياضة

بداية موفقة لكراسنودار الروسي في
Reuters Murad Sezer
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استهل فريق كراسنودار الروسي مشواره في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز ثمين على ضيفه بلدية آكهيسار سبور التركي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الخميس.

ويدين الفريق الروسي بالفضل في انتصاره للاعبه السويدي فيكتور كلاسون، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليسرى القريبة.

  

المصدر: "sportbox.ru" 

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