هزيمة مدوية لمانشستر سيتي في عقر داره (فيديو)

مني فريق مانشستر سيتي بهزيمة مفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام ليون الفرنسي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأ الفريق الفرنسي بقوة وتقدم بهدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الإيفواري ماكسويل كورني، والفرنسي نبيل فقير، في الدقيقتين (26، 43) على الترتيب. ومن ثم سجل البرتغالي برناردو سيلفا، هدف السيتي اليتيم، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

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المصدر: "sportbox.ru"